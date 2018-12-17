Da Washington alla Calabria, ecco le tappe del coro gospel ‘Composition of Praise’
Un coro americano di oltre 35 elementi arriva in Calabria per le feste con una tournée tra Catanzaro, Siderno, Caulonia, Vibo Valentia e Roccella Jonica
17 Dicembre 2018 - 10:17 | di Eva Curatola
Un importante coro americano di una trentina di elementi arriva in Calabria per le festività di fine anno. L’ensemble gospel “Composition of Praise”, fondato nel 2013 dal pianista, compositore e direttore Samuel “Eddie” Cromwell, raggruppa oltre 35 coristi provenienti dalle migliori formazioni gospel dell’area metropolitana di Washington.
La Tournée coinvolgerà le città di Catanzaro, Siderno, Caulonia, Vibo Valentia e Roccella Jonica, ratificando la collaborazione fra alcune importanti manifestazioni culturali del territorio calabrese come Armonie d’Arte Festival, Rumori Mediterranei Roccella Jazz, Kaulonia Tarantella Festival e la Stagione Teatrale di Vibo.
Il coro ha già eseguito svariate tournée internazionali, ed è stato visto e ascoltato da un grande pubblico, attraverso performance televisive e radiofoniche esclusive, al fine di poter meglio veicolare il loro messaggio di rispetto e tolleranza attraverso la musica.
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