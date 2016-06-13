Wedding Expo, al via i preparativi per l’evento dedicato al mondo degli sposi

Wedding Expo fa tappa a Gioia Tauro dal 15 al 18 settembre e a Lamezia Terme dal 29 settembre, con sfilate, consulenze e ingresso gratuito

Wedding Expo, si colloca tra le kermesse più innovative ed importanti a livello regionale e nazionale; diventata ormai itinerante, farà tappa dal 15 al 18 Settembre al Parco Commerciale “Annunziata” di Gioia Tauro, per poi spostarsi a Lamezia Terme al Parco Commerciale “Due Mari” dal 29 Settembre al 2 Ottobre 2016.

L’appuntamento di riferimento per il matrimonio

Wedding Expo è oggi l’appuntamento di riferimento per il mercato italiano del matrimonio ed è visitata non solo dai futuri sposi Calabresi, ma anche da coppie dalla vicina Sicilia e dalla Basilicata.

La presenza delle maggiori “firme” della moda sposi, delle location più suggestive, dei ristoranti più raffinati, degli studi fotografici di tendenza, fa di Wedding Expo non solo un momento di grande interesse commerciale ma anche la sede ideale per cogliere idee nuove e originali per il proprio matrimonio, un evento da sempre piacevolmente legato alla tradizione, anticipando tutte le tendenze e le novità del settore wedding e delle cerimonie 2017, riunendo categorie di espositori di primaria importanza ed alto livello qualitativo.

Ai Wedding Expo è possibile informarsi sui prezzi di prodotti e servizi, effettuare interessanti confronti, ottenere dagli espositori consigli e suggerimenti preziosi e nel caso lo si desideri, anche effettuare prenotazioni direttamente presso gli stand, a “prezzi fiera” particolarmente vantaggiosi. Ad attendere i visitatori, anche le preziose consulenze gratuite dei professionisti della bellezza e dell’hair style.

Per gli operatori del mercato del matrimonio, la presenza al Wedding Expo costituisce una certezza di visibilità e di contatto con un pubblico numeroso e altamente selezionato.

Sfilate ed eventi live

Oltre alla esposizione merceologica ed alla presentazione dei servizi, i visitatori possono assistere a sfilate, performance ed eventi live di intrattenimento, con musicisti, cantanti, artisti ed animatori , in un’area appositamente dedicata.

Sono sempre previsti premi e sorprese per il pubblico e l’ingresso e’ gratuito.

Testimonial e ospiti delle due tappe

Wedding Expo presenta ogni anno Testimonial, Madrine ed Ospiti d’eccezione. Quest’anno ad aprire le due manifestazioni fieristiche sarà l’affascinante attore Giuseppe Zeno tanto amato dal pubblico femminile che lo ha conosciuto attraverso le sue recentissime fictions, prima su mediaset e poi su rai.

Le coppie che presenzieranno il 15 Settembre avranno la possibilità di partecipare gratuitamente all’estrazione di una luna di miele, estratta per l’appunto da Giuseppe Zeno.

A chiudere la manifestazione sarà un’attrice, showgirl e produttrice cinematografica, Anna Falchi. Madrina d’eccezione e presidente di giuria durante il Bridal Fashion Show, che vedrà protagonista il Grande Stilista Stefano Blandaleone, con la sua collezione sposa 2017 ispirata alla donna moderna, grintosa, che vuole apparire nella sua femminilità con classe. Le modelle che sfileranno per aggiudicarsi la Copertina della Prestigiosa rivista Nozze Mag, avranno l’onore di indossare questi strepitosi abiti. Un’anteprima da non perdere per chi convolerà a nozze nel 2017.

Ma non finisce qui, le sorprese continueranno nella seconda tappa del Wedding Expo a Lamezia Terme, tanti nuovi eventi, e altri special guests ti aspettano per rendere più emozionante ogni dettaglio dell’organizzazione del tuo matrimonio.