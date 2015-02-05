Wedding Party 2015 in arrivo al Parco dei Principi

di M.Carmela Di Marte – Sabato 7 Febbraio alle ore 19:00 presso il Parco dei Principi – Hotel Resort – di Roccella Jonica avrà luogo il Wedding Party 2015, dedicato a tutte le coppie di futuri sposi che non hanno ancora prenotato il loro banchetto di nozze 2015/2016.

La partecipazione all’evento è gratuita; basta una semplice prenotazione e le coppie avranno la possibilità di assistere ad un programma pensato ed organizzato nei minimi dettagli proprio per loro.

L’evento così organizzato prevede:

Sfilata di abiti da sposa di un prestigioso atelier

Gran buffet di aperitivi

Buffet di dolci e torta nuziale

Spettacolo di effetti speciali

Incontro con gli sponsor della serata

Foto ricordo per ogni coppia

Regalo da parte della struttura a tutti i presenti

Un evento imperdibile per tutte le coppie di futuri sposi e per chiunque fosse interessato al mondo del wedding.