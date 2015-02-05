Wedding Party 2015 in arrivo al Parco dei Principi
A Roccella Jonica un evento gratuito per le coppie di futuri sposi con sfilata di abiti, buffet e spettacolo
05 Febbraio 2015 - 12:13 | di Redazione
di M.Carmela Di Marte – Sabato 7 Febbraio alle ore 19:00 presso il Parco dei Principi – Hotel Resort – di Roccella Jonica avrà luogo il Wedding Party 2015, dedicato a tutte le coppie di futuri sposi che non hanno ancora prenotato il loro banchetto di nozze 2015/2016.
La partecipazione all’evento è gratuita; basta una semplice prenotazione e le coppie avranno la possibilità di assistere ad un programma pensato ed organizzato nei minimi dettagli proprio per loro.
L’evento così organizzato prevede:
Sfilata di abiti da sposa di un prestigioso atelier
Gran buffet di aperitivi
Buffet di dolci e torta nuziale
Spettacolo di effetti speciali
Incontro con gli sponsor della serata
Foto ricordo per ogni coppia
Regalo da parte della struttura a tutti i presenti
Un evento imperdibile per tutte le coppie di futuri sposi e per chiunque fosse interessato al mondo del wedding.
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