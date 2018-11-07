Paola Canale con la sua Blugardeniaeventi è nella lista dei tre finalisti che saranno selezionati da una giuria internazionale per la categoria “Wedding destination“. Paola Canale della Blugardeniaeventi è l’unica azienda Calabrese nel settore del wedding planner ad approdare alla finale nazionale nella categoria “Wedding destination” in un prestigioso concorso nazionale in cui vengono premiati i migliori fornitori delle varie categorie del mondo del wedding.

Paola Canale, il prossimo 30 novembre, nel gran galà che si terrà a Bisceglie, corre insieme ad altre due selezionate in tutta Italia, per il titolo «The Italian Wedding Stars 2018» che premia i migliori wedding destination nel settore nuziale.

Il progetto è organizzato da Madreperla Wedding & Event Planning ed è realizzato in collaborazione con alcuni dei migliori marchi italiani e stranieri. A scegliere il vincitore sarà una giuria internazionale.