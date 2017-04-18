Weekend di Pasqua, boom di presenze nei musei calabresi

Presenze turistiche in crescita in Calabria, malgrado le condizioni atmosferiche incerte, per il week end di Pasqua.

Non solo mare o montagna per i tanti che hanno scelto la regione ma anche arte, cultura e, considerato il periodo, tanto seguito per i riti religiosi della tradizione, le “Affruntate” e le “Cunfrunte”, che hanno arricchito il calendario delle manifestazioni della pietà popolare.

A Pizzo -si legge su Ansa.it- si è registrato un boom di presenze come testimonia, secondo il Comune del vibonese, il numero di biglietti staccati per il castello Murat e la Chiesetta di Piedigrotta. Soddisfatti anche esercenti commerciali, ristoratori e albergatori. Anche Tropea ha confermato il suo appeal. Calo di presenze nel crotonese anche per la chiusura dell’aeroporto. Buona affluenza di cultori di storia e arte a Reggio per il museo nazionale dove sono ospitati i Bronzi di Riace e nelle aree e parchi archeologici sparsi per la regione, tra tutti quello di Sibari.