Wood: costruire il futuro, un pezzo di legno alla volta …
Al Villaggio dei Giovani, su un bene confiscato alla 'ndrangheta, una falegnameria aperta a tutti ogni martedì e venerdì sera per imparare a lavorare il legno
20 Aprile 2015 - 10:41 | di Vincenzo Comi
Al Villaggio dei Giovani sorge una falegnameria: il laboratorio “Wood”. Sotto la sapiente guida del maestro d’ascia Carlo Chiantella, ogni martedì e venerdì sera, chiunque voglia partecipare può rimboccarsi le maniche e imparare la nobile arte della lavorazione del legno.
L’obiettivo, come sempre, è quello di trovare un modo alternativo di formare i giovani della città, di promuovere la capacità di stare insieme, di vincere l’isolamento sociale e le cattive abitudini, di capire fino in fondo il proprio potenziale e il valore del lavoro in gruppo.
Un laboratorio in un bene confiscato alla ‘ndrangheta
Anche la location non è casuale: il Villaggio dei Giovani sorge su un bene confiscato alla ‘ndrangheta e gestito, dal 2010, dall’Associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., presieduta da don Valerio Chiovaro. Lì dove prima si lavorava per accumulare e distruggere, oggi si lavora per il dono del costruire e, ad avviso dei promotori dell’iniziativa, questo messaggio è importantissimo in una realtà come Reggio Calabria.
Al laboratorio “Wood” si costruiscono mobili, oggetti di uso comune, elementi decorativi: insomma, si prova a stimolare la creatività e la fantasia di ciascuno, senza dimenticare ciò che serve nel quotidiano.
Senz’altro un’esperienza radicalmente alternativa, diversa dalle “solite” serate reggine. Un’occasione per fare qualcosa…nel vero senso della parola!
Orari e informazioni sui laboratori
I laboratori si svolgono ogni martedì e venerdì dalle 20 alle 22 al Villaggio dei Giovani (sito in Via Gebbione a Mare, contrada Ragaglioti, oltrepassando il passaggio a livello della stazione O.Me.Ca.).
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.villaggiodeigiovani.it (all’interno del sito web www.attendiamoci.it) oppure la pagina Facebook dell’associazione.
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