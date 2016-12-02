‘X edizione Pentedattilo Film Festival’, lunedì la presentazione

Lunedì 5 dicembre, alle ore 10.00, presso la Sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria in Via Cardinale Portanova Reggio Calabria, verrà presentato agli organi di informazione la X edizione del Pentedattilo Film Festival, il festival internazionale del cortometraggio che si terrà dal 7 all’11 dicembre nel borgo antico di Pentedattilo. Il Pentedattilo Film Festival è promosso e realizzato dalla Ram Film, cofinanziato dalla Regione Calabria (PAC Calabria 2007-2013 iniziative culturali 2016 – AZIONE 1 Eventi storicizzati) e patrocinato dal Comune di Melito Porto Salvo e dal Comune di Reggio Calabria.

Il festival proietterà oltre 90 cortometraggi firmati da registi provenienti da tutto il mondo e selezionati in concorso nelle tre sezioni Territorio in movimento, Animazione e, novità di quest’anno, Showcase Calabria, oltre ad altri eventi speciali fuori concorso.

Alla presenza delle autorità in rappresentanza della Regione Calabria, del Comune di Melito di Porto Salvo e del Comune di Reggio Calabria, verrà illustrato il programma del festival e tutti i dettagli dell’iniziativa.

Relatori:

i direttori artistici Americo Melchionda e Emanuele Milasi

il regista del film “L’asino vola” e giurato della sezione Showcase Calabria Paolo Tripodi

Modererà l’incontro: Maria Milasi, direttrice di produzione del Pentedattilo Film Festival