City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

‘X edizione Pentedattilo Film Festival’, lunedì la presentazione

Lunedì 5 dicembre la presentazione alla stampa: oltre 90 cortometraggi in concorso dal 7 all'11 dicembre nel borgo antico di Pentedattilo

02 Dicembre 2016 - 16:07 | di Vincenzo Comi

Il borgo antico di Pentedattilo, sede del Pentedattilo Film Festival

Lunedì 5 dicembre, alle ore 10.00, presso la Sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria in Via Cardinale Portanova Reggio Calabria, verrà presentato agli organi di informazione la X edizione del Pentedattilo Film Festival, il festival internazionale del cortometraggio che si terrà dal 7 all’11 dicembre nel borgo antico di Pentedattilo. Il Pentedattilo Film Festival è promosso e realizzato dalla Ram Film, cofinanziato dalla Regione Calabria (PAC Calabria 2007-2013 iniziative culturali 2016 – AZIONE 1 Eventi storicizzati) e patrocinato dal Comune di Melito Porto Salvo e dal Comune di Reggio Calabria.

Il festival proietterà oltre 90 cortometraggi firmati da registi provenienti da tutto il mondo e selezionati in concorso nelle tre sezioni Territorio in movimento, Animazione e, novità di quest’anno, Showcase Calabria, oltre ad altri eventi speciali fuori concorso.

Alla presenza delle autorità in rappresentanza della Regione Calabria, del Comune di Melito di Porto Salvo e del Comune di Reggio Calabria, verrà illustrato il programma del festival e tutti i dettagli dell’iniziativa.

Relatori:

i direttori artistici Americo Melchionda e Emanuele Milasi

il regista del film “L’asino vola” e giurato della sezione Showcase Calabria Paolo Tripodi

Modererà l’incontro: Maria Milasi, direttrice di produzione del Pentedattilo Film Festival

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Pentedattilo Film FestivalMelito Porto SalvoReggio Calabria Cinema
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?