Sebbene fosse prevista una conferenza stampa, Yamandu Costa accompagnato dalla sua fedele compagna, la chitarra a sette corde, ha offerto a sorpresa presso la Pinacoteca Civica agli operatori della stampa intervenuti alla sua presentazione, una anteprima del concerto che terrà questa sera al Teatro Cilea alle 21.00, a chiusura della rassegna-festival “Reggio Chiama Rio”.

A portare i saluti di benvenuto dell’amministrazione comunale l’assessore alla Valorizzazione Irene Calabrò e il consigliere delegato Giovanni Latella. A seguire Costa ha impugnato la chitarra e ha iniziato a suonare stralci dei suoi pezzi preferiti intrattenendo una piacevole chiacchierata con i giornalisti tra un brano e l’altro.

Yamandu, di origini venete, si è mostrato felice dell’accoglienza in città, sebbene le temperature degli ultimi giorni. Ha spiegato inoltre i motivi essenziali della sua ispirazione e della sua caratura musicale che attraversa vari generi.

Il concerto di Costa è unico in Italia, da qui una scelta di alta qualità musicale illustrata tra l’altro dal dirigente del settore Cultura e Turismo Umberto Giordano intervenuto alla conferenza.

Nel corso della odierna serata al Cilea, Costa avvicenderà vecchi temi della tradizione e composizioni originali, dal Choro alla musica classica, passando per il milonghe, tanghi, zambas, e chamanè.

Lo stile di Costa è un mix di vari generi, d’altronde il nome stesso di battesimo, Yamandu, nella lingua dei nativi indiani brasiliani significa “ Il precursore delle acque”.

Conclusasi la prevendita i biglietti per questa sera sono disponibili al botteghino del Teatro.