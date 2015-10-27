ZOO: La rivoluzione (televisiva) degli animali

Abbiamo mai pensato cosa dovesse succedere, se tutti gli animali del mondo dovessero coalizzarsi per ribellarsi a tutte le ingiustizie e le violenze subite da parte dell’unico nemico comune: l’uomo? In ZOO la nuova serie tv (già confermata alla seconda stagione), e tratta dall’omonimo libro di JAMES PATTERSON (Nella morsa del ragno, Alex Cross, Il Collezionista), la specie a rischio siamo noi, il genere umano.

Quando un insolito e violento attacco di leoni in africa fa da eco ad un attacco di leoni scappati dallo zoo di Los Angeles, si capisce che non è più un caso isolato. Ed in ogni angolo del mondo dal più conosciuto al più remoto, gli animali di ogni razza iniziano a cacciare e cibarsi dell’uomo: da cani e gatti che scorrazzano assieme senza farsi la guerra, a pipistrelli che volano di giorno e ad alta quota distruggendo centraline elettriche e attaccando aerei, fino ad uccelli aggressivi che comunicano tra di loro in omaggio all’iconico “Uccelli” di Sir Alfred Hitchcock . Questa catena di eventi porterà 5 persone ad indagare sull’evento di portata mondiale: un veterinario patologo, un esperto in comportamento degli animali, una giornalista cospirazionista, una guida di safari ed una investigatrice dei servizi segreti formeranno un team che li porterà ad investigare tra intrighi politici e di compagnie biotecnologiche, rischiando la propria vita e delle altre persone a causa di attacchi animali ma anche dell’egoismo che contraddistingue il genere umano, a dimostrazione che anche quando abbiamo un “nemico” comune siamo impegnati ad ucciderci l’un l’altro.

La serie è già un cult tra gli appassionati del genere – soprattutto tra gli animalisti – e indaga un fenomeno che prima o poi potrebbe realizzarsi: abbiamo cacciato gli animali, ammaestrati, chiusi in gabbie e utilizzati come fonte di cibo e divertimento, ma un giorno la natura potrebbe restituirci il favore… Anche perchè possiamo avere il controllo sulla maggior parte delle cose, ma non sulla natura stessa.