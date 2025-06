Nuova ZTL a Reggio, Casartigiani: ‘Progetto incompleto, serve confronto’

In merito alla riunione del 13 giugno scorso con l’Amministrazione comunale, Casartigiani ha preso parte con spirito costruttivo al confronto sul progetto della nuova Zona a Traffico Limitato (ZTL), che interesserà l’area compresa tra Via Guglielmo Pepe e Via Cattolica dei Greci.

Pur ringraziando l’Amministrazione per il coinvolgimento, Casartigiani ritiene doveroso riportare le perplessità raccolte tra commercianti e imprenditori della zona e avanzare alcune richieste di chiarimento e approfondimento.

Estensione e visione complessiva

Preoccupano, innanzitutto, l’estensione parziale della ZTL e l’assenza di una visione complessiva del progetto. L’area individuata non comprende l’intero Corso Garibaldi, escludendo tratti già in forte sofferenza commerciale. Una scelta che rischia di creare disparità tra attività sottoposte o meno alle limitazioni, aggravando una situazione economica già complessa.

Casartigiani chiede chiarezza sulle risorse stanziate, sui costi previsti e sulla loro destinazione, in nome della trasparenza verso gli operatori economici e i cittadini.

Mancanza di dati su traffico e impatto

Altra questione fondamentale riguarda l’assenza di riferimenti a studi sul traffico, l’inquinamento o la mobilità urbana, che motivino in modo oggettivo l’adozione della misura. Se tali dati esistono, l’associazione chiede di poterne prendere visione.

Non si possono trascurare infine le difficoltà logistiche dell’area interessata, che ospita scuole, uffici pubblici e non dispone di adeguate vie alternative né di parcheggi sufficienti. Una ZTL calata dall’alto, senza una strategia condivisa, rischia di generare ulteriori criticità.

Le proposte di Casartigiani

Per queste ragioni, Casartigiani propone la sospensione del progetto nella sua forma attuale e la costituzione di un tavolo permanente di confronto tra Amministrazione e associazioni di categoria. Solo così sarà possibile costruire un piano realmente sostenibile, che preveda soluzioni concrete come:

parcheggi di interscambio collegati al centro da navette (con il coinvolgimento di ATAM)

interventi di decoro urbano

una mobilità integrata, utile per cittadini, imprese e turisti

Casartigiani conferma la propria disponibilità a collaborare attivamente, affinché quella che oggi appare come una ZTL incompleta e penalizzante, possa diventare domani un’opportunità di rilancio e vivibilità per tutto il centro cittadino.