Il Bocale Calcio 1983 organizza il triangolare di beneficenza con Pro Pellaro e Reggio Mediterranea: conferenza stampa lunedì 22 dicembre

Il Bocale Calcio 1983 organizza il 1° Trofeo Admo “In campo per la vita”. Il triangolare si svolgerà domenica 28 Dicembre con inizio alle ore 14.30 al quale parteciperanno la Pro Pellaro capolista in 2° categoria, la Reggio Mediterranea partecipante al campionato di Promozione ed la stessa società del presidente Cogliandro. Un momento di aggregazione e confronto tra le società che partecipano a differenti campionati calabresi.

L’evento sarà presentato con una conferenza stampa prevista per lunedi 22 Dicembre alle 17.30 presso il Bar Tahiti di Pellaro dove parteciperanno alcuni rappresentanti dell’Admo tra cui la Dott.ssa Pina Romeo ed i dirigenti delle squadre partecipanti al triangolare.

La stampa è invitata ad intervenire, seguirà aperitivo offerto dal Bocale Calcio.