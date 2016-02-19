’10 domande’. Ospite di Massimo Calabrò, Domenico Battaglia
Dalla rivolta di Reggio al primo anno di Oliverio in Regione: Massimo Calabrò intervista il consigliere regionale Mimmo Battaglia nella quarta puntata del programma
19 Febbraio 2016 - 10:02 | di Vincenzo Comi
Quarta puntata su Reggio Tv, canale 14, della trasmissione “10 domande” ideata e condotta dal giornalista Massimo Calabrò. Ospite questa settimana il consigliere regionale e consigliere provinciale Mimmo Battaglia.
Numerosi i temi toccati in trasmissione. Dalla rivolta di Reggio all’intitolazione dell’aula del consiglio comunale al padre dell’attuale consigliere regionale, l’ex sindaco della città Pietro Battaglia. Massimo Calabrò ha inoltre chiesto una valutazione sull’amministrazione provinciale a pochi mesi dal termine della legislatura ed un giudizio sul primo anno di Oliverio in Regione. Mimmo Battaglia, che presiede la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche dell’Area dello Stretto, ha spiegato quali possono essere i benefici per il territorio.
La trasmissione andrà in onda sabato alle ore 12,30 con repliche domenica alle 23, lunedì alle 19 e 45 e mercoledì alle 17.
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