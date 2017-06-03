“10 domande”. Ospite di Massimo Calabrò, Franco Iacopino

“Il mio sogno? Realizzare un museo sulla Reggina”. Lo ha detto l’ex segretario generale della Reggina Franco Iacopino nel corso della puntata numero 11 di “10 domande”, l’appuntamento settimanale in onda su Reggio Tv, canale 14, ideato e condotto dal giornalista Massimo Calabrò.

Cinquantaquattro anni da dirigente sportivo, 42 nella Reggina, 2 a Catanzaro e 10 a Modena, questi i numeri di Franco Iacopino nel mondo del calcio. Inizia giovanissimo con Dolfin e Granillo e poi il percorso più noto.

“Il museo è un grande sogno, materiale, come puoi immaginare – ha detto Iacopino a Massimo Calabrò durante l’intervista – ne ho tantissimo”. Esclusa una ipotesi di coinvolgimento della Reggina di Praticò, l’ex segretario generale di Reggina, Catanzaro e Modena ha aperto l’album dei ricordi. Tantissimi gli aneddoti raccontati, anche quello di possedere oltre 750 cappellini.

La puntata andrà in onda sabato 3 giugno alle ore 12 e 15 con repliche domenica 4 alle 15,30, mercoledì 7 alle ore 22 e 45 e giovedì 8 giugno alle 19,45.