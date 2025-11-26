10eLotto, colpo da 20mila euro a Reggio Calabria
La vincita è stata realizzata con un “8” Doppio Oro in un punto vendita di Viale Pio XI
26 Novembre 2025 - 10:40 | Comunicato Stampa
A segno la Calabria con il 10eLotto, Come riporta Agipronews, colpo da 20mila euro a Reggio Calabria nell’ultimo concorso di martedì 25 novembre. La vincita è stata realizzata con un “8” Doppio Oro in un punto vendita di Viale Pio XI. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,5 miliardi da inizio anno.