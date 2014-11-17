110 su 110 Archidettati Capitelli – Ultima lezione di Laura Thermes

Dopo trent'anni di insegnamento l'architetto tiene l'ultima lectio in Aula Magna e inaugura la mostra ideata da Marcello Sèstito in suo onore

A conclusione delle trentennale esperienza accademica, la professoressa Laura Thermes tiene l’ultima lectio magistralis su “110 su 110 Archidettati Capitelli”.Mercoledì 19 novembre in Aula Magna d’Ateneo, alle ore 16.00, il rettore prof. Pasquale Catanoso aprirà l’incontro. Dopo la lectio, sarà inaugurata la mostra ideata e curata da Marcello Sèstito per rendere omaggio alla lunga carriera universitaria di Laura Thermes.

Raccoglie le opere che architetti e artisti hanno voluto realizzare per rendere omaggio alla lunga carriera universitaria di Laura Thermes, architetto di fama che in oltre un trentennio ha svolto il suo insegnamento nell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Le opere costituiscono un corpus unitario che va a costruire un Grande Fregio su cui si collocano le medesime interpretazioni dei capitelli rivisti alla luce del contemporaneo. 110 su 110 è anche la cifra per eccellenza che eccezionalmente si da agli studenti particolarmente brillanti nelle tesi di laurea, in tal caso viene attribuita alla carriera di una docente e a uno dei protagonisti della scena architettonica italiana, meridionalista convinta che ha fatto di una terra d’adozione come la Calabria, anche la sua terra.

La mostra rimarrà aperta fino al 30 dicembre.