Reggio si appresta ad accogliere il 14° raduno ‘Fiat 500 Bronzi di Riace’

Una carovana di colori e motori che invaderà il cuore della città

“Tutto pronto per la kermesse di caratura nazionale che ha raggiunto la 14° edizione e che invaderà la città con i colori e la bellezza senza tempo delle storiche ‘Fiat 500’” – parola di Enzo Polimeni, anima del raduno Fiat 500 Bronzi di Riace, che orgogliosamente aggiunge: “La nostra realtà rappresenta il primo club di modello al mondo, con oltre 27.000 soci”.

Il lungomare Falcomatà domani, domenica 31 agosto, alle ore 11.45 accoglierà il raduno di Fiat 500 provenienti da tutto il Sud, con delegazioni importanti che arriveranno dalla Sicilia. E’ prevista infatti, una carovana da Giarre con 40 vetture.

Si tratta di un grande evento, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, che anche quest’anno sarà una vetrina nazionale per la città (con adesioni di pubblico già riscontrate dagli organizzatori), in grado di accogliere quasi 200 macchine, che sfileranno tra il lungomare e il Corso Garibaldi, in una cornice di spettacolo, musica e con l’intrattenimento dell’artista Kiko.

Tutto pronto dunque, per quello che sarà uno show a cielo aperto, in un luogo tra i più belli d’Italia, come il lungomare monumentale Falcomatà, grazie alla storicità e al fascino di una auto che ha fatto la storia dell’automobilismo italiano.