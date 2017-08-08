Tra ricordo e tradizione Bagnara Calabra promuove la prima Sagra dell’Alalunga grazie alla volontà e all’impegno dell’Associazione Olimpia Bagnara e il Lido le Sirene.

Dopo la recente scomparsa di Vincenzo Vizzari storico presidente dell’Olimpia pallavolo e promotore per diversi anni della sagra, le due associazioni unite della stima e dall’affetto hanno deciso di ricordarlo dedicando la prima edizione della Sagra dell’Alalunga.

La manifestazione che avrà luogo il 12 Agosto presso la Via SS. Pietro e Paolo alle ore 20.00 sarà all’insegna della tradizione bagnarese con piatti tipici esaltando il gusto dell’alalunga che vede protagonisti quattro chef locali.

Il pesce protagonista della serata sarà preparato nelle diverse cucine dei ristoranti: Paesani, La Statiola, Palma D’Oro e Le Saie, inoltre sarà possibile degustare del vino bianco locale, del pane e un sorbetto al limone del marchio Sammontana.

Per favorire i paesi limitrofi sarà attivato un servizio navetta con partenza da Melicuccà, S. Anna, Seminara, Barritteri, Ceramida e Pellegrina, inoltre sarà possibile usufruire del parcheggio presso il campo sportivo.

La serata prevista il 12 Agosto alle ore 20.00 avrà come protagonista non solo il pesce alalunga che sarà degustato a soli € 10,00 ma a seguire si potrà assistere al concerto dei Mattanza. La sagra si concluderà con uno spettacolo pirotecnico sul mare.