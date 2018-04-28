1°maggio all’insegna della cultura, aperti al pubblico musei e siti archeologici
Il Polo Museale della Calabria elenca i luoghi della cultura statali che restano aperti al pubblico per il ponte del primo maggio, da Gerace a Crotone, da Cosenza a Vibo Valentia
28 Aprile 2018 - 11:24 | di Eva Curatola
Il Polo Museale della Calabria, diretto da Angela Acordon, comunica che in occasione della festività del 1° maggio 2018 rimarranno aperti al pubblico i luoghi della cultura statali di propria competenza di seguito elencati.
- Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace (Reggio Calabria) Apertura al pubblico: lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio
- Galleria Nazionale di Cosenza (Cosenza) Apertura al pubblico: lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio
- La Cattolica – Stilo (Reggio Calabria) Apertura al pubblico: lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio
- Le Castella – Isola di Capo Rizzuto (Crotone) Apertura al pubblico: lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio
- Museo Archeologico Nazionale – Amendolara (Cosenza) Apertura al pubblico: lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio
- Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia Apertura al pubblico: lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio
- Museo Archeologico Nazionale di Crotone Apertura al pubblico: lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio
- Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza) Apertura al pubblico: lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio
- Museo e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace (Reggio Calabria) Apertura al pubblico: lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio
- Museo Archeologico Lametino – Lamezia Terme (Catanzaro) Apertura al pubblico: lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio
- Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone) Apertura al pubblico: lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio
- Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri (Reggio Calabria) Apertura al pubblico: lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio
- Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia (Catanzaro) Apertura al pubblico: lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio
- Museo Statale – Mileto (Vibo Valentia) Apertura al pubblico: lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio
- Museo Archeologico e Antiquarium “Archeoderi” – Bova Marina (Reggio Calabria) Apertura al pubblico: martedì 1° maggio ore 17.00 -18.30
- Museo Archeologico Metauros – Gioia Tauro (Reggio Calabria) Apertura al pubblico: lunedì 30 aprile
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