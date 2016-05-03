20 posti disponibili per il Corso formativo di Cuoco

Aperte le iscrizioni al Corso formativo per il conseguimento della Qualifica Professionale di CUOCO presso Ardea Studio Formazione e Lavoro in partenariato con Expo Design leader nel settore dei servizi e tecnologie per la ristorazione.

Una qualifica professionale che permetterà di operare in ristoranti, alberghi, mense, agriturismi, industrie dolciarie, navi da crociera, villaggi turistici e ovunque la ristorazione rivesta un ruolo di primo piano.

Obiettivi e contenuti del corso

Obiettivo di Ardea Studio è fornire all’utenza le competenze necessarie per accedere al mercato del lavoro nel settore della ristorazione con l’alto grado di autonomia richiesto dal ruolo professionale. Il corso sarà tenuto da professionisti ed esperti, ed affronterà tutte le tematiche d’interesse del settore. È previsto inoltre un workshop con uno chef stellato. E in più chi, una volta ottenuta la qualifica, intenda avviare un’attività in proprio nella ristorazione, verrà supportato con assistenza e consistenti agevolazioni sulle dotazioni.

L’offerta formativa sarà riconosciuta dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria Settore Formazione Professionale con qualifica professionale valida a livello europeo ai sensi dell’ art. 40 L.R.

18/85 in materia di attività libere di formazione professionale.

Posti, requisiti e durata

I posti disponibili sono 20. Per accedere al corso bisogna aver compiuto il 16° anno di età ed aver assolto all’obbligo scolastico come previsto dalla normativa vigente.

Il percorso formativo avrà una durata di 600 ore, si terrà presso la sede Ardea Studio Formazione e Lavoro sita in Reggio Calabria, Corso Vittorio Emanuele III 51 e presso la sede di Expo Design sita in Reggio Calabria Via Argine Dx Annunziata 11.

Come iscriversi

Il modulo d’iscrizione è disponibile presso la segreteria di Ardea Studio Formazione e Lavoro C.so Vittorio Emanuele III, 51 Reggio Calabria dal lunedì al sabato 15,30 – 20,00 o scaricabile dal sito www.ardeastudio.it e, una volta compilato, deve essere consegnato al protocollo dell’ associazione.

Saranno prese in considerazione le domande ritenute ammissibili pervenute in ordine cronologico – temporale, fino alla concorrenza massima di n. 20 allievi.

Maggiori informazioni al 377 68 40 711 o presso la segreteria Ardea Studio Formazione e Lavoro Corso Vittorio Emanuele III, 51 Reggio Calabria dal lunedì al sabato 15,30 – 20,00

direzione@ardeastudio.it

www.ardeastudio.it