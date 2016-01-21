2015: le star che hanno sfoggiato il migliore look

di Daniela Bonanno Conti – Una recente indagine condotta da un sito di vendite private specializzato nel settore fashion, ha stilato la classifica delle star italiane e internazionali che hanno sfoggiato il migliore look lo scorso anno. Per l’occasione sono stati intervistati un campione di 1.000 italiani. Le star che hanno indossato un look impeccabile lo scorso anno sono state: in Italia, Monica Bellucci che si è aggiudicata il primo posto della classifica, in seconda posizione segue la super modella Bianca Balti, mentre si guadagna il terzo gradino del podio Alessia Marcuzzi. All’estero vince l’eleganza e il fascino di Julia Roberts, la segue Rihanna, icona di stile a cui piace osare sfoggiando anche i look più arditi, al terzo posto, troviamo il gusto raffinato nel vestire di Kate Middleton. Tra gli uomini vince in casa nostra il look di Luca Argentero, al secondo posto il collega Raoul Bova mentre al terzo posto trionfano i look eccentrici e stilosissimi del cantante Fedez. Sulla scena internazionale, invece viene confermata la classe e lo stile di George Clooney, al secondo posto troviamo il bellissimo David Beckham, seguito dal poliedrico e affascinante Johnny Depp. Chissà chi vincerà la prossima sfida, siamo sicure che anche quest’anno le star si sfideranno fino all’ultimo a colpi di stile.