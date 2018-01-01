Il 2017 della Tonno Callipo: tutti i numeri e le statistiche dei giallorossi
Trenta partite, sei vittorie, 242 muri e 141 ace: tutte le statistiche del 2017 della Tonno Callipo, con i migliori realizzatori e i record di squadra
01 Gennaio 2018 - 11:43 | di Vincenzo Comi
E’ terminato l’anno solare 2017 e per la Tonno Callipo, arrivata all’undicesima partecipazione al massimo campionato pallavolistico maschile italiano, è tempo di riassumere l’ultima annata attraverso i principali numeri che hanno caratterizzato gli ultimi 12 mesi tra la seconda parte della stagione 2016-17 e la prima della 2017-18. Ecco, di seguito, elencate tutte le statistiche:
I numeri dell’anno solare 2017
Partite giocate: 30 (23 in regular season, 2 nei playoff scudetto, 3 nei playoff 5° posto, 2 in Coppa Italia)
Vittorie: 6 (tutte in regular season)
Sconfitte: 24 (17 in regular season, 2 nei playoff scudetto, 3 nei playoff 5° posto, 2 in Coppa Italia)
Vittorie per 3-0: 0
Vittorie per 3-1: 3
Vittorie per 3-2: 3
Sconfitte per 2-3: 2
Sconfitte per 1-3: 12
Sconfitte per 0-3: 10
Punti in classifica totalizzati: 17 (8 nella seconda parte di regular season della stagione 2016-17, 9 nella prima parte della stagione 2017-18)
Muri realizzati: 242 (125 nella seconda parte di regular season della stagione 2016-17, 117 nella prima parte della stagione 2017-18 )
Ace realizzati: 141 (69 nella seconda parte di regular season della stagione 2016-17, 72 nella prima parte della stagione 2017-18 ))
Miglior realizzatore: Oleg Antonov (210 punti)
Miglior muratore: Deivid Junior Costa(54 muri)
Miglior battitore: Baptiste Geiler (21 ace)
TOP DI SQUADRA
Punti diretti realizzati in una partita: 88 punti in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Taiwan Excellence Latina 3-2 del 05 novembre;
Muri realizzati in una partita: 19 muri in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Bunge Ravenna 1-3 del 09 aprile
Ace realizzati in una partita: 9 ace in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Latina 3-1 del 22 febbraio, in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Cucine Lube Civitanova 1-3 del 15 ottobre e in BCC Castellana Grotte-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 2-3 del 01 novembre.
TOP INDIVIDUALI
Punti realizzati in una partita: Carlos Eduardo Barreto Silva, 25 punti in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova 3-2 del 05 febbraio;
Muri realizzati in una partita: Deivid Junior Costa, 8 muri in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Bunge Ravenna del 09 aprile;
Ace realizzati in una partita: Carlos Eduardo Barreto Silva, 6 ace in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova 3-2 del 05 febbraio; Baptiste Geiler, 6 ace in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Latina 3-1 del 22 febbraio.
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