Seminari su politica estera nel Mediterraneo

Mercoledì 16 dicembre il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ospita un confronto sulla società civile mediterranea e sul ruolo delle ONG nell'immigrazione

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania promuove il seminario “Boat People in the Mediterranean”, nell’ambito del corso di laurea magistrale in Global Politics and Euro-Mediterranean Relations e in collaborazione con Mediterranean Affairs.

Si discuterà della società civile mediterranea, in particolare analizzando le esperienze contrastanti in ambito europeo sulla recente vicenda dell’immigrazione illegale e il ruolo svolto dalle ONG a tal riguardo. Interverranno Francesca Azzarà (Vicedirettrice di Mediterranean Affairs) Daniela Irrera (docente dell’Università degli Studi di Catania), Grega Jug (blogger di EU 360 Blogger), modera Gabriele Quattrocchi (Vicedirettore di Mediterranean Affairs).

Sebbene si svolga in Sicilia, Mediterranean Affairs è un centro di ricerca di affari esteri con sede a Reggio Calabria, nonché composto da uno staff prevalentemente dell’area dello Stretto. L’ obiettivo è quello di fornire analisi riguardanti l’area mediterranea. Svolgendo approfondite ricerche, lo staff affronta le varie tematiche di politica internazionale incentrate sulla difesa e la sicurezza, la stabilità regionale, e le sfide transnazionali come l’integrazione economica.

L’evento si svolgerà in data mercoledì 16 dicembre, a partire dalle 12.00 presso la sala riunioni del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università degli Studi di Catania.