Pentedattilo Film Festival: oggi il resoconto e la consegna degli attestati

Venerdì 11 novembre si terrà la conferenza stampa relativa alla nona edizione del Pentedattilo Film Festival che si è svolto dal 13 al 15 novembre.

Alle ore 16:00 a Reggio Calabria nei locali della Sala Auditorium “N. Calipari” nel Palazzo del Consiglio Regionale verranno riportati gli eccellenti risultati della manifestazione che per la prima volta si è svolta in periodo tardo-autunnale e saranno consegnati gli attestati di partecipazione ai bambini che hanno partecipato a uno dei due laboratori di recitazione cinematografica diretto da Americo Melchionda regista e attore. I ragazzi del laboratorio hanno poi partecipato al cortometraggio di produzione del festival dal titolo provvisorio “Non toccate questa casa“.

Saranno presenti Emanuele Milasi, direttore artistico; Maria Milasi, coordinatrice artistica; Americo Melchionda, direttore organizzativo, Antonio Eroi, Presidente del Consiglio Provinciale, Patrizia Crea, Assessora al Turismo e Cultura del Comune di Melito Porto Salvo. Modera il giornalista Antonio Aprile.

Il festival, quindi, non conclude la sua mission solo con le proiezioni, per quanto considerevoli per lo sviluppo culturale del territorio e per la grande rete di videomaker e appassionati a livello internazionale creatasi negli anni; ma è anche produzione e formazione.

L’occasione, quindi, sarà importante per sottolineare quanto il Pentedattilo Film Festival continui a vivere e lavorare grazie a una produzione dal respiro internazionale che porterà il marchio di un festival e di una Calabria che opera in tutto il mondo.