Il 27 dicembre la II edizione di FitChristmas

M. Carmela Di Marte – Sabato 19 dicembre presso il Convento dei Minimi di Roccella si è tenuta la conferenza stampa del Comitato promotore di El puente X Carlo, costituitosi al fine di raccogliere e gestire fondi da destinare alle cure mediche di Carlo Iannuzzi, giovane programmatore informatico roccellese, vittima di una vile aggressione a Buenos Aires in seguito alla quale ha riportato un grave trauma cranico encefalico.

Al momento Carlo è ricoverato all’Hospital Italiano di Buenos Aires, una clinica privata perché l’ospedale statale, dove era stato inizialmente accolto, non era adeguatamente attrezzato per affrontare l’emergenza.

In seguito all’accorata richiesta di aiuto del Comitato promotore, l’ASD Calabria Fitwalking . e l’UNITALSI sott. di Locri, di comune accordo, hanno deciso di destinare il ricavato del 2° FitChristmas, che si svolgerà il 27 dicembre prossimo, al Comitato “El Puente per Carlo”.

Pertanto le due associazioni invitano ad una massiccia partecipazione all’evento non solo per contribuire in modo significativo alle cure di Carlo, ma anche e soprattutto per sollecitare le istituzioni locali e nazionali a mantenere vivo l’interesse verso la vicenda del giovane roccellese rivendicando per lui come per ogni altro cittadino Italiano il legittimo diritto alla salute.