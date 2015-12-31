Al via il nuovo corso di formazione Pagliacci in ospedale promosso dai Pagliacci Clandestini

“Inizia l’anno con una nuova avventura”, il corso “Pagliacci in ospedale” 2016 promosso dall’Associazione Pagliacci Clandestini.

Il termine ultimo per potersi iscrivere è il 14 gennaio. Il corso si rivolge a musicisti, a tutti coloro con esperienza teatrale che vogliono acquisire specifiche capacità tecniche di clownerie ma anche solo a chi senza esperienza vuole sperimentarsi e mettersi in gioco.

La clown terapia, il teatro sociale per avvicinarsi agli altri soprattutto in contesti di disagio umano e sociale. I partecipanti si sperimenteranno a operare in contesti difficili come la strada, gli ospedali (reparti pediatrici di Reggio Calabria, Locri e Polistena) e le comunità terapeutiche e tutti quei luoghi in cui il teatro e la figura del pagliaccio possa essere mezzo di sostegno e denuncia.

Il percorso formativo e il tirocinio di 150 ore

Il laboratorio condotto da Santo Nicito, si articolerà in un percorso sia pratico che teorico, da sviluppare in due fine settimana full immersion al quale seguirà una sperimentazione pratica di 150 ore. Ai partecipanti verranno rilasciati due certificazioni finali valide per i crediti formativi: un attestato di partecipazione al corso e un attestato di partecipazione al tirocinio di 150 ore, previsto a conclusione del percorso tirocinio.

Quest’ultimo si svolgerà presso il reparto di pediatria degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, il reparto di pediatria dell’Ospedale di Polistena e il Reparto di pediatria dell’ospedale Civile di Locri Durante la formazione saranno esplorati temi e tecniche legate alla figura del clown, i partecipanti avranno modo di approfondire le seguenti tematiche: Il Clown e la sua storia; Il Clown in ospedale; Vivere i luoghi di disagio; Costruzione di un personaggio clown; Il trucco del clown; Uso dello spazio scenico; Giochi di fiducia; Giochi di comunicazione; Preparazione di una performance. L’intervento formativo proposto è un percorso articolato che si raggiunge attraverso diversi step di carattere performativo e sociale.

Dall’attore al clown e dal clown al clown ospedaliero. Il percorso composto da attività distinte ma tra loro consequenziali e complementari. La formazione specializzata in aula (teoria) avrà una durata di 50 ore divise in due fine settimana dal venerdì dalle 16:00 alle 20:00, sabato e domenica 9:30 – 13:00 e 16:00 – 20:00. Alla fine del percorso si potrà entrerete a far parte dei Pagliacci Clandestini. Il corso si terrà presso il Teatro della Girandola sito in via Muratori 2/C – Reggio Calabria. I fine settimana della formazione saranno 15-16-17 e 22-23-24 gennaio 2016. Aperto a massimo 15 partecipanti. Termine ultimo per potersi iscrivere 31 dicembre 2015.

Per maggiori informazioni e richiedere il modulo iscrizione: info@pagliacciclandestini.it – cell. 3207042460 –

Web site www.pagliacciclandestini.it