Al Cilea una Masterclass di Musica da Camera tenuta da due big della musica

La Cooperativa Orchestra del Teatro “F,Cilea” in collaborazione con L’Orchestra Filarmonica Giovanile del Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria organizza una Masterclass di Musica da Camera tenuta dai Maestri Vincenzo Mariozzi (Fiati) e Francesco Mariozzi (Archi).

La Masterclass avrà luogo il 16-17 gennaio 2016 e 20-21 febbraio 2016 presso il Teatro “F.Cilea” .

Per Info

3489585415 Caterina Sapone.

Vincenzo Mariozzi, primo clarinetto

M° VINCENZO MARIOZZI Primo Clarinetto dell’Orchestra della Santa Cecila in Roma.

Nato ad Affile ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia con Fernando Gambacurta. Dopo aver vinto nel 1967 debutta come primo clarinetto solista nell’orchestra del Teatro Massimo di Palermo.

Dal 1969 a 2000 è stato primo clarinetto dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel 1970 ha suonato nella World Symphony Orchestra. Ha al suo attivo registrazioni per la Rai e incisioni discografiche per la Nuova Eri. Il repertorio del Maestro Mariozzi è sterminato e copre gran parte della letteratura per il suo strumento, fra le sue interpretazioni più note c’è il Concerto per clarinetto e orchestra K 622 di Mozart, interpretato anche in occasione del Bicentenario Mozartiano al festival Europa Mozart Praha con l’Orchestra da Camera di Mantova e le due Sonate per Clarinetto e Pianoforte di Johannes Brahms eseguite anche con Wolfgang Sawallich. È stato fondatore e direttore artistico del Festival Ernico-Simbruino di Fiuggi-Anagni e titolare della cattedra di Clarinetto al Conservatorio di Santa Cecilia.

È padre del violoncellista Francesco Mariozzi, con il quale ha fondato il trio Mariozzi-Giorgilli insieme al pianista Cristofer Giorgilli. È stato direttore artistico e musicale dei Solisti Aquilani, e svolge una fervente attività come direttore d’orchestra con varie istituzioni sul territorio nazionale. È da sempre impegnato in una pervasiva attività di insegnamento tramite incontri di master-class. Tra le città attraversate dalla sua decennale attività di docente, oltre a Roma, anche Taranto e Brescia. Tra i suoi allievi vi sono i clarinettisti Stefano Novelli, Simone Sirugo (rispettivamente primo e secondo clarinetto dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia), Vincenzo Paci (primo clarinetto del Teatro “La Fenice” di Venezia), Alessandro Schirano (primo clarinetto dell’Orchestra Regionale del Lazio).

Francesco Mariozzi, primo violoncello

M°FRANCESCO MARIOZZI Primo violoncelllo del Teatro San Carlo di Napoli.

Diplomatosi in violoncello con il massimo dei voti presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari sotto la guida del M° N. Sarpe, ha continuato i suoi studi alla Hochschule fur Musik di Wuerzburg conseguendo la Meisterklassendiplom con il Maestro J. Metzger; si è perfezionato con artisti prestigiosi come Maisky, Gutman, Geringas, Perènyi, Menieur, Palm, nonché presso importanti accademie quali “Stauffer” di Cremona, Unversità di Mainz, l’Accademia Chigiana di Siena, Hochschule di Vienna.

Attualmente collabora con importanti orchestre, quali l’Orchestra Santa Cecilia di Roma, l’Orchestra Regionale del Lazio, e la prestigiosa Orchestra Filarmonica “Arturo Toscanini”, diretta da Maazel, ricoprendo il ruolo di secondo violoncello; è ospite, sia come solista che come camerista, di prestigiosi Festival come la Società del Quartetto di Firenze, l’Institut Culturel Italien de Montreal, gli incontri Musicali di Fiesole, il Festival delle Nazioni di Portogruaro, il Festival di Pomposa e l’Associazione Filarmonica Umbra.

Nel 2007 prenderà parte ad una lunga tournée americana con l’Orchestra Filarmonica Toscanini, che ripercorrerà le stesse tappe che il mitico Direttore fece con l’Orchestra della NBC.