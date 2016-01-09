Mario Biondi in concerto in Calabria

Mario Biondi sarà a Catanzaro il prossimo 3 aprile per un concerto al Teatro Politeama. Ad annunciarlo è il promoter Maurizio Senese della Esse Emme Musica che non poteva cominciare meglio questo nuovo anno.

Il Beyond Tour e l’edizione speciale

Dopo il successo dei concerti in tutta Italia e all’estero nel 2015, quindi, a grande richiesta si aggiungono nuove date al “Beyond Tour” di Mario Biondi, che continuerà a marzo e aprile nei teatri d’Italia, dove l’artista presenterà live “Beyond Special Edition”, l’edizione speciale del disco d’oro “Beyond” con in più 5 storici brani dei Commodores reinterpretati “Three Times a Lady”, “Easy”, “Brick House”, “Lady (You Bring Me Up)” e “Nightshift”, primo singolo estratto e attualmente in radio. Mario Biondi si confronta così con la band funk/soul della Motown Records, interpretando con il suo timbro inconfondibile il sound di un gruppo che definisce “Beyond”, ovvero “oltre”. In scaletta non mancheranno poi i suoi più grandi successi, per un imperdibile viaggio in musica.

Da oggi, 8 gennaio, sono aperte le prevendite per le seguenti date: il 18 marzo al Teatro Pala Banco di Brescia, il 21 marzo al Teatro Odeon di Biella, il 23 marzo al Gran Teatro Geox di Padova, il 2 aprile al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi e il 3 aprile al Teatro Politeama di Catanzaro.

La band sul palco con Mario Biondi

Sul palco con Mario Biondi la sua band, che lo accompagna per tutto il “Beyond tour”, composta da: Alessandro Lugli alla batteria, Federico Malaman al basso, Massimo Greco alle tastiere e programmazione, David Florio alle chitarre, Marco Scipione al sax e Fabio Buonarota alla tromba.