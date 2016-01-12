Riprendere i lavori per completare il Teatro dell’Arena Lido

Sull’arena lido, da oltre venti anni si e’ scritto e discusso tanto, dopo lo stop del teatro Siracusa, l’offerta culturale in città va ampliata e resa accessibile a tutti. A parte il teatro Cilea, non sostenibile da tutti, per i costi, molte compagnie teatrali,gruppi musicali ed artisti vari, di medio livello ed emergenti non trovano spazio e possibilità ad esprimere le loro capacita’ e talento, per questo, urge recuperare e completare i lavori di un luogo storico e simbolo di Reggio Calabria.

L’arena lido negli anni 60 ha rappresentato la dolce vita culturale ed artistica cittadina,soprattutto nei periodi estivi, con accanto il lido comunale, fiore all’occhiello dell’estate Reggina. Oggi abbiamo visitato e scattato qualche foto, che alleghiamo, vedere lo stato di abbandono e di degrado ci lascia sgomenti,una struttura così bella, con il lido comunale accanto,che merita anch’esso un profondo restauro, insieme possono offrire un’interessante offerta TURISTICA-CULTURALE per Reggio ed il suo Comprensorio.

Invitiamo le amministrazioni competenti a farsi carico per il completamento dell’opera, per quanto riguarda il capitolo finanziamento, bisogna lavorare attraverso la burocrazia.amministrativa per intercettare fondi a livello europeo, con impegno e capacita’, riteniamo che detta opera possa essere ripresa e completata.