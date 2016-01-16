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Convegno sulle politiche di contrasto alla violenza di genere

Incontro con i centri antiviolenza riconosciuti dalla Regione per definire le strategie contro la violenza di genere, con parlamentari e Consiglio regionale

16 Gennaio 2016 - 13:19 | di Redazione

Convegno sulle politiche di contrasto alla violenza di genere organizzato da What Women Want

L’associazione What Women Want – La Calabria vista dalle donne, impegnata su scala regionale ad affermare il rispetto dei diritti delle donne e della democrazia di genere, in collaborazione con l’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità, organizza un incontro, il 18 gennaio a Reggio Calabria, presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale, alle ore 15:30, per discutere con i Centri antiviolenza riconosciuti dalla Regione Calabria e l’Assessore regionale al welfare, Federica Roccisano, sulle strategie regionali da mettere in campo per il più efficace contrasto al fenomeno della violenza di genere, a partire dalla piena attuazione legge regionale n. 20/2007 di sostegno e finanziamento ai centri antiviolenza. I lavori saranno aperti del Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto. Sono state invitate a partecipare tutte le parlamentari calabresi ed hanno accolto l’invito Dorina Bianchi, Enza Bruno Bossio, Celeste Costantino e Dori Lo Moro. Considerata l’importanza dell’incontro per la costruzione di una efficace rete di sostegno, accoglienza e protezione per tutte le donne calabresi vittime di sopraffazione e violenza, l’incontro è aperto a tutti i centri anti violenza, le associazioni e realtà istituzionali interessate e coinvolte nel contrasto al fenomeno della violenza contro le donne.

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Nicola IrtoReggio Calabria Sociale
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