Sì, sciare: i benefici dello sport ad alta quota

Dal cuore ai muscoli, tutti i benefici di un week-end sugli sci: lo sport in alta quota fa bene al corpo e all'umore

di Nicla Rodà – Siete pronti per trascorrere un week-end sulla neve ? E allora non rimane che impostare la sveglia presto, indossate tuta, guanti, scarponi, sci, fare un abbondante colazione e iniziare a sciare!

Divertente ed emozionante lo sci è adatto a tutti, grandi e piccoli, contribuisce a tenere bassa la colesterolemia, ad attenuare l’ipertensione e a perdere peso in eccesso, grazie all’aumentato consumo calorico. Un’ora sugli sci, sia da discesa che da fondo, pare ci permetta di bruciare fino a 400 calorie!

I benefici a livello fisico sono davvero notevoli e il fondo può essere considerato, durante i mesi invernali, un’ottima alternativa alla palestra e si rivela efficace per mantenere il corpo in buona forma:

-a livello muscolare: migliora il tono di gambe e braccia grazie al movimento continuo e ritmato degli arti e rafforza i glutei,

-a livello cardiocircolatorio: stimola il cuore a pompare il sangue in circolo in modo costante,

-a livello respiratorio: potenzia la capacità ventilatoria in modo continuativo e rappresenta una “ginnastica” benefica per i polmoni,

Il fatto che questo sport venga praticato a partire da una certa quota aiuta molte persone affette da malattie respiratorie, come la rinite allergica o l’asma bronchiale. Più si sale, più l’aria è libera da agenti che possono causare problemi all’apparato respiratorio.

Tutti i benefici fisici inoltre influenzano positivamente lo stato d’animo.

Non rimane che mettersi in viaggio per goderci un fine settimana diverso, divertente e molto piacevole.