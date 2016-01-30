Domani la prima giornata del ‘Carducci – Vittorino day’
Domenica 31 gennaio e 7 febbraio le porte dei plessi dell'Istituto Comprensivo Carducci - V. da Feltre si aprono ai genitori per scoprire laboratori e aule
30 Gennaio 2016 - 14:48 | di Redazione
Si svolgerà domani, domenica 31 gennaio, la prima giornata del “Carducci – Vittorino day”. I plessi (CARDUCCI – MELISSARI – V. DA FELTRE) dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria, saranno aperti, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, per consentire ai genitori di visionare le strutture dei laboratori, le aule, gli uffici, i servizi.
“Il Carducci – Vittorino day, al suo quarto anno di realizzazione – dichiara il Dirigente Scolastico Rina Pasqualina Manganaro – è nato per dare visibilità alle logiche educative ed alle strategie metodologiche innovative adottate dalla nostra Istituzione scolastica. La Scuola, negli ultimi anni, ha dimostrato di avere un forte senso d’identità che si è espresso attraverso le scelte operate e risultati conseguiti e tutto ciò è stato supportato dalla verificabilità del percorso che proprio in questa occasione sarà reso pubblico a tutti”.
La seconda giornata del “Carducci – Vittorino day” è in programma domenica prossima, 7 febbraio 2016, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
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