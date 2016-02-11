‘Carducci-Vittorino Day’, quanta energia!

Due domeniche consecutive, il 31 gennaio e il 7 febbraio, per presentare l’Offerta Formativa della scuola. Alunni, docenti, Dirigente tutti a lavoro all’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria in occasione del “Carducci-Vittorino Day”.

In abito di hostess e steward gli allievi carichi di entusiasmo sono stati concreta testimonianza della passione che anima la scuola, da chi dirige a chi ci cresce…

“Quanta energia!”, è stato registrato dalle famiglie che hanno partecipato all’Open Day, “nessuno è più credibile delle voci di ragazzi che sostengono di vivere bene a scuola, di imparare in modo alternativo a quello tradizionale … al passo con i tempi!”. E’ stato il coro unanime dei genitori accorsi numerosi con curiosità ed interesse.

“L’istituzione dei quattro nuovi indirizzi, artistico, tecnologico-scientifico, linguistico e sportivo, rappresenta la novità in assoluto” ha dichiarato il Dirigente scolastico, lilly Manganaro. “La scuola, già da quest’anno scolastico – ha proseguito – porta avanti il corso a indirizzo sportivo, sesta in Italia; ma per quanto riguarda gli altri tre indirizzi l’istituto è in assoluto al primo posto e l’eco delle famiglie è caratterizzata da entusiasmo evidente! L’obiettivo condiviso è quello di fornire le più adeguate risposte ai bisogni formativi di ogni allievo. Individuare abilità ed attitudini di ciascun alunno è la prerogativa assoluta per la promozione del successo formativo!”