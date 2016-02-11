Istituita una nuova corsa bus che collegherà Bocale al Liceo Volta
Atam istituisce dal 10 febbraio una corsa sperimentale per gli studenti della zona Sud, con partenza alle 7 da Bocale
11 Febbraio 2016 - 17:56 | di Vincenzo Comi
Atam informa che è stata istituita, a partire dal 10 febbraio, una nuova corsa bus a carattere sperimentale che collegherà Bocale al Polo scolastico di Modena, al fine di meglio soddisfare le esigenze dei numerosi studenti residenti nella zona Sud della città, che devono quotidianamente raggiugere il Liceo Scientifico “A. Volta” e gli altri istituti limitrofi.
Si tratta, infatti, – specifica l’ Amministratore Unico di ATAM – di un’area fortemente penalizzata in termini di accessibilità per la carenza di collegamenti anche con la zona nord della città.
Il servizio viene effettuato con un Bus di complessivi 60 posti (tra posti a sedere ed in piedi) secondo i seguenti orari e percorsi:
ore 07.00 – partenza da Bocale II con fermate lungo la via Nazionale Pellaro – Nazionale San Gregorio – uscita Svincolo Saracinello – Via Ravagnese Inferiore – Via Gebbione – Viale Calabria – Via Itria – Viale Europa – Via del Seminario – Via Modena – Liceo “A. Volta”.
Ore 16.00 – partenza dal Liceo “A. Volta”- con arrivo a Bocale II
Atam, a seguito della recente implementazione del parco bus, ha parimenti potenziato il servizio verso i plessi scolastici siti nell’area di via Reggio Campi, ripristinando la corsa della linea 6 delle ore 7.30 in partenza da Piazza Garibaldi, offrendo così un ulteriore supporto per gli studenti provenienti dalla fascia ionica reggina.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie