‘É l’uomo che fa, la fabbrica delle giovani idee’

Un centro formativo con cinque laboratori e mille ore di percorso per trasformare le idee dei giovani in prototipi: il progetto vincitore dell'avviso pubblico

di Fabiana Tripodi – Attendiamoci ONLUS è risultata vincitrice dell’Avviso Pubblico “Giovani per il Sociale” indetto il 30/10/2012 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, con il progetto “E’ l’uomo che fa, la fabbrica delle giovani idee”, ed in data 23/07/2015 ha dato avvio alle attività progettuali che si concluderanno in data 23/07/2017.

Il progetto prevede la realizzazione di un centro formativo – laboratoriale nel quale avviare una serie di attività per lo sviluppo di idee innovative e, da queste, prototipi brevettabili.

Attraverso una serie di azioni formative (lezioni frontali, attività laboratoriali, esperienze residenziali) per un totale di 1000 ore in quattordici mesi, il laber e cioé il giovane con un’idea innovativa in uno dei cinque ambiti laboratoriali, una persona creativa, capace di organizzare tutte le risorse necessarie per trasformare il suo sogno in realtà, vivrá un percorso di sviluppo tecnico e manageriale per realizzare la propria idea.

In particolare un operatore responsabile di laboratorio garantirà il corretto svolgimento delle attività e degli obiettivi progettuali, ed un giovane apprendista, oltre alle sperimentazioni di laboratorio, curerà il contatto con i partecipanti e la gestione delle dinamiche di gruppo.

I Laboratori previsti saranno i seguenti:

Creative Lab – creatività Design Lab – design Food Lab – sperimentazione alimentare Hi-tech Lab – elettronica ed elettrotecnica Wood Lab – lavorazione del legno

Per maggiori informazioni e per inviare la tua candidatura visita il sito Attendiamoci.it