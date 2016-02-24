Doppio evento dell’associazione Fahrenheit 451 allo Zanotti Bianco
Venerdì 4 marzo proiezione de Lo sconosciuto del terzo piano alle 18 e concerto dei Just Three alle 21.30 a ingresso libero
24 Febbraio 2016 - 09:54 | di Vincenzo Comi
Venerdi 4 marzo 2016, in occasione della prima proiezione del ‘’ciclo noir’’, l’Associazione Fahrenheit 451 organizzerà, in collaborazione con l’Accademia del tempo libero, un doppio evento. La location sarà il Teatro Auditorium Zanotti Bianco.
Si partirà alle 18 con il primo film della rassegna (Lo sconosciuto del terzo piano), mentre in serata (ore 21.30 – ingresso libero) si potrà assistere al live del gruppo musicale reggino Just Three, che proporranno un repertorio di cover anni 80/90(Police, U2, Cure) fino al pop/rock più recente dei Coldplay.
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