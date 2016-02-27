All’Hostaria dei Campi #Domenicaèsempredomenica

Dalla nota trasmissione “La Domenica Sportiva” nasce il Party dedicato agli amanti dello sport, una moda che tutte le domeniche vede i locali del bel paese stracolmi di giocatori che festeggiano la vittoria o dimenticano la sconfitta.

Reggio Calabria ha anche la sua Domenica Sportiva da anni presso L’Hostaria Dei Campi, noto locale reggino sia per la movida che per gli amanti della buona cucina.

L’evento reggino nato per gli appassionati dello sport è ricco di musica e divertimento, caratteristica unica è quella di ballare sui tavoli”Hostaria, si balla sui tavoli” con la musica del Dj Massimo Trunfio, e il karaoke pre-serale di Vincenzo Evoli.

Le novità di quest’anno sono la Vocalist Fabiana Marcianò e l’animazione curata dai maestri del Progetto Salsa di Nino D’Amico, i quali scalderanno i cuori, muscoli e cervello dei tantissimi sportivi che affolleranno l’evento.

#DOMENICAèsempreDomenica

Trovate tutte le info, aggiornate sulla pagina Facebook www.facebook.com/Hostaria-dei-Campi-232816433401857/?fref=ts

www.facebook.com/Hostaria-dei-Campi-232816433401857