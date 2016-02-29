Al Cilea in scena il progetto nazionale ‘Leggere per… ballare’

Utilizzare la danza come strumento di comunicazione tra culture, far emergere il valore formativo del luogo ‘teatro’, valorizzare il concetto di arte e diffondere la cultura della danza. Questi gli obiettivi del progetto culturale “Leggere per…ballare” che anche quest’anno approda a Reggio Calabria.

Continua dunque senza sosta il viaggio “Leggere per…ballare” nato da una piccola ma ‘geniale’ idea di Rosanna Pasi, professoressa di lettere, oggi presidente della Federazione Nazionale delle Associazioni Scuole di Danza che nel 2001 dall’Emilia Romagna ha conquistato tutta Italia con numerosi spettacoli per ragazzi diretti da Arturo Cannistrà.

Il progetto della FNASD con il mondo della scuola

La FNASD in collaborazione con la Fondazione Nazionale della Danza, propone “Leggere per … ballare”, il progetto rivolto agli associati, che ha come oggetto la messa in scena di uno spettacolo di danza ispirato ad un testo di letteratura condiviso con il mondo della scuola. “Leggere per…ballare” intende far interagire quindi le scuole di danza con il mondo della scuola istituzionale.

Filo conduttore del progetto, un testo di letteratura per ragazzi che sarà approfondito dalla scuola attraverso un lavoro interdisciplinare.

Alice nel Paese delle meraviglie al Cilea

Giovedì 3 marzo presso il teatro ‘Francesco Cilea’ di Reggio Calabria l’associazione ‘Progetto SuDanza’ presenta ‘Alice nel Paese delle meraviglie’. I giovani studenti delle scuole reggine animeranno la platea del Cilea durante i due spettacoli della mattinata di giovedì. Lo spettacolo serale sarà invece rivolto a tutti e il suo incasso verrà devoluto in beneficenza all’associazione Onlus “Amici di Josè Carlos”.

Dopo il successo dello scorso anno del ‘Piccolo Principe’ di Antoìne De Saint – Exuery con la regia di Arturo Cannistrà e la coordinazione artistica di Domenico Crea, presidente dell’associazione ‘Progetto SuDanza’, propone un’altra rappresentazione in cui parteciperanno le scuole di danza reggine Formazione Danza “Arabesque” di Pasqualina Iacopino, Centro Studi Danza “M.A.D.” di Alessia Pizzichemi, Scuola di Danza Danzante di Silvia Ferro, Centro Studi Musical the “Sparkling Diamonds” di E.Chindemi – K.Crucitti.

Patrocini e sostenitori dell’iniziativa

“Leggere per…ballare” è oggetto di un protocollo d’intesa col M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e con AGISscuola, ha il patrocinio del Ministero delle pari Opportunità e della Gioventù ed ha ottenuto la Tessera d’Argento del Club Leggere Tutti.

Quest’anno l’iniziativa è stata sostenuta dall’Ente di Promozione Sportiva A.S.C. di Reggio Calabria e da “Banca Generali”. Grazie al contributo di “Banca Generali” e dei Private Banker appartenenti alla sede di Reggio Calabria, si è riusciti a realizzare l’evento serale i cui fondi saranno devoluti in beneficenza. L’associazione Progetto SuDanza vi invita a partecipare alla conferenza stampa di presentazione che si terrà mercoledì 2 marzo 2016 alle ore 11:00 presso il foyer del teatro “Francesco Cilea di Reggio Calabria”.