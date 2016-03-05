Il diritto alle coccole: celebriamo insieme i sogni delle donne

L’otto Marzo presso gli uffici Dreamlab in Via Giulia 1/C, si terrà un evento gratuito volto a promuovere “il diritto alle Coccole”.

Un open day dedicato al diritto alle coccole

Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 gli uffici di Dreamlab saranno aperti al pubblico per un open day “molto” particolare. Sarà una bellissima occasione per contaminare i tuoi Sogni delle donne e condividere tanti progetti gustando un coccolosissimo snack.

Un piccolo omaggio per tutte le partecipanti e tantissime promozioni per … amarsi un po’ di più, nel giorno delle donne ed ogni giorno.

Chi ha voluto l’iniziativa

Questo evento è stato fortemente voluto dalla Co-Fondatrice di Dreamlab/ Menia Cutrupi con l’obiettivo di fare rete e supportare e promuovere i progetti nascenti o già attivi sul territorio e per rendere grazie a tutte le donne, di ieri e di oggi che lottano quotidianamente per realizzare i propri Sogni.

Ecco l’augurio “speciale” che Menia Cutrupi ha voluto dedicare a tutte le donne che … non mollano.

“A tutte le donne di ieri, a quelle che hanno lottato per i nostri diritti senza mai arrendersi, a quelle che ci hanno insegnato a vivere attraverso il loro esempio ed i loro sacrifici, a quelle che volevano cambiare il mondo e, piano piano, ci sono riuscite.

A tutte le donne di oggi, a quelle che combattono per vedere realizzati i propri Sogni, a quelle che lottano quotidianamente contro gli #ammazzasogni, a quelle che hanno paura del futuro ma trovano il coraggio di combattere nel presente, a quelle che perdono tutto ma trovano la forza di ricominciare, a quelle che Sognano forte anche quando sono sveglie.

A tutte le donne di sempre, soprattutto a quelle che amando troppo gli altri si dimenticano di amare se stesse, a quelle che, per paura dei pregiudizi, smettono di lottare per i propri Sogni, a tutte quelle donne che si sentono giudicate per essere troppo o troppo poco, a quelle donne bellissime che credono di non essere abbastanza per gli altri mentre in realtà sono solo circondate da persone piccole.

A tutte queste donne vorrei augurare di non smettere di credere nei propri Sogni, anche quando tutto sembra remare contro, perché sono i sogni in cui crediamo a renderci uniche … e le persone uniche sono quelle che hanno la forza di rendere migliore il futuro.

Ed infine, a tutte queste donne vorrei dire grazie, nel giorno delle donne ed in tutti i giorni dell’anno, per aver reso migliore la vita degli altri senza, spesso, ricevere alcun gesto di gratitudine. Grazie, per non aver permesso a niente e nessuno di calpestare i propri Sogni. Grazie, per aver capito che anche le coccole sono un diritto, il diritto ad amarsi di più, in questo giorno ed in tutti i giorni: Auguri !!!“