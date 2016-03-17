La favola de ‘La bella addormentata’ arriva al teatro ‘Cilea’

Doppio appuntamento il 9 aprile con il Ballet of Moscow: scenografie, costumi e musiche del capolavoro di Petipa per grandi e piccoli

La magia e la bellezza de “La bella addormentata” arriva anche al teatro “Francesco Cilea”. In un doppio appuntamento (ancora è possibile acquistare il biglietto presso i punti vendita autorizzati per poter assistere all’affascinante spettacolo), il Ballet of Moscow è pronto a calcare la scena il prossimo 9 Aprile.

La storia de “La bella addormentata” rappresenta il massimo dell’espressione classica e, in un clima di astrazione teatrale, grazie al suo eccellente corpo di ballo mette in risalto la danza pura rispetto alle vicende narrative.

Due spettacoli il 9 aprile a Reggio Calabria

E per consentire ad un pubblico variegato di non perdere un evento che sta girando in una straordinaria tournèe il mondo, l’organizzazione ha voluto omaggiare Reggio Calabria con due spettacoli davvero imperdibili: uno pomeridiano alle ore 17,30 e il serale alle ore 21.

Un fiore all’occhiello per il Ballet of Moscow con le favolose e incantate scenografie, gli splendidi costumi, le intense musiche di P.I. TCajkovskij e le coreografie di Marius Petipa.

Amore, sogno e fantasia nella storia di Aurora

Amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica che renderà partecipe lo spettatore catapultandolo per qualche ora, in quel mondo fiabesco. Sul palco, si snoderanno le vicende di Aurora, il principe Desirè e la fata dei Lillà tanto care ai più piccoli mettendo in risalto la grandezza di un capolavoro che, col passare del tempo, rappresenta ancora oggi uno dei fiori all’occhiello del Ballet of Moscow.

Il New Classical Ballet of Moscow è ancora uno dei migliori balletti internazionali e nel suo repertorio sono inclusi anche alcuni classici del patrimonio artistico-musicale come “Il Lago dei Cigni”, “Lo Schiaccianoci”, “La Bella Addormentata”, appunto, “Cenerentola”, “Biancaneve”, “Giselle”, “Don Chisciotte”, “Carmen”, “Coppelia” e tanti altri.

E sono pronti i ballerini a portare in scena l’incanto di favole amate da grandi e bambini e che, per la tappa reggina, vedrà come protagonisti per “La bella addormentata”, i ballerini Andrei Sorokin e Maria Menshikova, entrambi primi solisti del Teatro di San Pietroburgo, splendidi interpreti di un romantico finale nel quale si incontrerannoWith its romantic finale packed with every fairytale character imaginable, The Sleeping Beauty is as engaging now as when she first fell asleep, over a hundred years ago. tutti i personaggi delle fiabe più famose impegnati a festeggiare il risveglio della bella principessa addormentata e il coronamento dei sogni d’amore con il suo principe.