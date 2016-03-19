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Inaugurato oggi il nuovo mercato coperto di Via Filippini

Dopo anni di abbandono riapre il mercato storico di Via Filippini: nuovi allestimenti, uno spazio dedicato al bergamotto e un punto ristoro a chilometro zero

19 Marzo 2016 - 14:58 | di Redazione

Il mercato coperto di Via Filippini a Reggio Calabria

Si è svolta oggi l’ inaugurazione del Mercato coperto di Via Filippini a Reggio Calabria, un mercato storico per la città, da troppi anni chiuso e abbandonato.

Alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà, degli assessori e consiglieri comunali, il mercato coperto ha aperto i battenti al pubblico, dopo mesi di lavori.

Nuovo look e nuovi allestimenti per il nuovo mercato, tuttavia ancora in via di definizione: al secondo piano sorgerà,infatti, un allestimento dedicato interamente alla valorizzazione del frutto tipico della nostra terra, il bergamotto. All’ ultimo piano, invece, un punto ristoro con prodotti a chilometri zero.

Un grande risultato per la città e per la cittadinanza intera!

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