Il reggino Domenico Fabbricatore campione italiano di Dama Internazionale

Dal 23 al 25 marzo si sono svolti ad Aosta i campionati italiani giovanili di Dama Internazionale.

Si sono confrontati ragazzi di tutta Italia. Il giovane reggino Domenico Fabbricatore, 15 anni che aveva già partecipato ai campionati Europei e ai mondiali lo scorso anno ha gareggiato nella categoria cadetti posizionandosi al primo posto nella specialità Blitz acquisendo così il titolo di Campione Italiano di dama Internazionale mentre nella specialità standard si è posizionato secondo.

Orgoglio reggino Domenico Fabbricatore si è distinto in quello che è lo sport della mente per eccellenza dove analisi e strategia si fondono insieme.

Grande soddisfazione per la nostra città per il giovane reggino che raggiunge il podio onorando il nome della nostra terra.