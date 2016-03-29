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Il reggino Domenico Fabbricatore campione italiano di Dama Internazionale

Il quindicenne reggino ai campionati giovanili di Aosta conquista il titolo italiano Blitz nella categoria cadetti e il secondo posto nella specialità standard

29 Marzo 2016 - 17:16 | di Vincenzo Comi

Domenico Fabbricatore ai campionati italiani giovanili di Dama Internazionale ad Aosta

Dal 23 al 25 marzo si sono svolti ad Aosta i campionati italiani giovanili di  Dama Internazionale.

Si sono confrontati ragazzi di tutta Italia. Il giovane reggino Domenico Fabbricatore, 15 anni che aveva  già partecipato ai campionati Europei e ai  mondiali  lo scorso anno ha  gareggiato nella categoria cadetti  posizionandosi al primo posto nella  specialità Blitz acquisendo così il titolo di Campione Italiano di dama Internazionale mentre nella  specialità standard  si è posizionato secondo.

Orgoglio reggino Domenico Fabbricatore  si è distinto in quello che è lo sport della mente per eccellenza dove analisi e strategia si fondono insieme.

Grande soddisfazione  per la nostra città per il giovane reggino che raggiunge il  podio onorando il nome della nostra terra.

Domenico Fabbricatore, campione italiano giovanile di Dama Internazionale

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