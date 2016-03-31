Giornata dell’Autismo: ecco il programma dell’ASD

Dal 2 al 30 aprile, al Castello Aragonese illuminato di blu, la mostra sui prototipi dei Codici di Leonardo e quattro convegni su autismo, normative e scuola

L’ Organizzazione delle Nazioni Unite con la Risoluzione 62/139 del 18 dicembre 2007 ha dichiarato il 2 aprile Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo.

Pertanto nella stessa giornata sono organizzati in tutto il mondo molteplici eventi per sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sul tema dell’autismo: illuminando di blu i principali edifici delle città.

Perché il blu per la Giornata dell’Autismo

Il blu è stato scelto perché colore enigmatico che richiama il senso di “sicurezza” e il bisogno di “conoscenza”: sicurezza non solo come possibilità di poter condurre un’esistenza libera e allo stesso tempo protetta, sia per le persone autistiche sia per i loro familiari, ma anche come sicurezza del futuro: ossia poter gestire l’incubo del cosiddetto “dopo di noi”.

Conoscenza vuol dire promuovere la consapevolezza dei cittadini perché sappiano come comportarsi con un autistico, ma anche promuovere la ricerca scientifica sulle cause di questo disturbo: ancora sconosciute.

La mostra su Leonardo al Castello Aragonese

A Reggio di Calabria – grazie alla sensibilità delle Istituzioni Regionali, Provinciali e Comunali; dell’Accademia di Belle Arti; del MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di diverse Associazioni ed Ordini Professionali della Provincia di Reggio Calabria – l’A.S.D. INTORNO A ME MILLE COLORI – ATTIVITÀ SPORTIVE TERAPEUTICHE E RIABILITATIVE ha organizzato “Il Filo Diretto tra Genio e Disturbi dello Spettro Autistico in Leonardo Da Vinci”.

Una mostra espositiva di “prototipi” tratti dai disegni dei Codici di Leonardo realizzati dall’artista Francesco Del Grande – dal 02 al 30 aprile 2016 – in un contesto storico della nostra città: il Castello Aragonese , da poco restaurato dopo anni di lavori e riconsegnato alla città.

Protagonista lo scenario delle luci blu per sottolineare l’importanza della tematica dell’autismo e di tutti gli aspetti intrinseci ad essa collegati. Nei giorni successivi si svolgeranno una serie di convegni presso il Palazzo Corrado Alvaro della Provincia di Reggio Calabria:

08-04-2016 ore 14:00

“Leonardo: dalle opere alla sindrome”

15-04-2016 ore 09:00

“Sintomi e primi segni dell’autismo e tecniche Riabilitative”

22-04-2016 ore 14:00

“Normative sull’Autismo”

29-04-2016 ore 14:00

“Scuola e Autismo”

L’obiettivo è affrontare il problema nelle sue tante sfaccettature. Offrendo ai genitori un valido supporto di conoscenze che permetta loro di conoscere la normativa vigente e le terapie mediche e riabilitative. Ma nello stesso sollecitare le istituzioni interessate.