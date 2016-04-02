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Al Crucitti l’evento rivolto al mondo della disabilità

Il 9 aprile al circolo tennis Crucitti una masterclass gratuita di Stir Fit, programma di recupero posturale e forza, aperta anche a chi ha una disabilità

02 Aprile 2016 - 08:55 | di Vincenzo Comi

Il circolo tennis Crucitti di Reggio Calabria

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Sabato 9 aprile alle ore 10.30 presso il circolo tennis Crucitti sito in via Galvani i maestri ideatori di STIR FIT Monia Petrizzelli e Gilleandro Barbosa Dos Santos terranno una lezione specifica orientata al mondo della disabilità.

Ragazzi in carrozzina, ragazzi con arti inferiori artificiali e anche qualcuno con problematiche mentali ma pur sempre già attivi nel mondo sportivo.

La certificazione STIR FIT viene emessa dallo CSAIN (centri sportivi aziendali e industriali),ente di promozione sportiva affiliata al CONI e al CIP.

STIR FIT è un programma completo di recupero posturale e forza. Esercizi a corpo libero per allungare, rinforzare rilassare i muscoli delle gambe della schiena, delle spalle e del collo,grande attenzione alla respirazione diaframmatica.


Il fine di questa masterclass, a titolo gratuito è quello di avvicinare tutti allo sport e farlo amare come lo amiamo noi e far comprendere che STIR FIT è per tutti senza distinzione alcuna.

Perchè lo sport unisce e non divide!

Evento Stir Fit al circolo tennis Crucitti di Reggio Calabria

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