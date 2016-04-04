Un’allieva del Liceo Campanella vincitrice della borsa di studio ‘Di Benedetto’

L’allieva Diletta De Majo della classe VD del Liceo Classico “T. Campanella” ha vinto la borsa di studio intitolata alla memoria del grecista Vincenzo Di Benedetto per la frequenza del Corso di Laurea in Lettere, Curriculum Antico, presso l’Università Statale di Pisa a partire dall’anno accademico 2016-2017.

Il concorso per l’attribuzione di tale borsa di studio è stato istituito dal Comune di Saracena (CS), dove nacque l’illustre studioso in collaborazione con il Liceo Classico Statale “Garibaldi” di Castrovillari e con l’Associazione di Cultura Classica di Castrovillari. L’alunna ha superato brillantemente la selezione che si è tenuta presso il Liceo Classico “Garibaldi ” di Castrovillari davanti alla commissione esaminatrice presieduta dal prof. Mauro Tulli, ordinario di Lingua e Letteratura Greca presso l’Università Statale di Pisa, e composta dalla Prof.ssa Daniela Piccinni, Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Garibaldi” di Castrovillari, dalla Prof.ssa Maria Lucilla Aprile, Docente di Lingua e Cultura Latina e Greca presso il Liceo Classico “Garibaldi” di Castrovillari”, dal prof.Leonardo Di Vasto, Presidente della Delegazione AICC di Castrovillari.