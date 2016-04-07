Al Liceo Volta il seminario ‘Sport e cittadinanza globale’

Il seminario residenziale “Sport e cittadinanza globale”si realizza a Reghion grazie all’approvazione del progetto presentato dalle scuole in rete a seguito del bando emanato dal MIUR – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione – Ufficio II, “Piano nazionale per il potenziamento dell’educazione motoria e sportiva”.

Il seminario è finalizzato a condividere e disseminare i risultati del progetto di rete “Sport e cittadinanza: dre@ming for Rio 2016”, ispirato al ruolo dello sport come veicolo di cittadinanza globale, in vista dei giochi olimpici “Brasile 2016”.

Tale progetto, promosso dal MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio VIII e realizzato con la preziosa collaborazione delle autorità diplomatiche italiane in Brasile, ha visto protagoniste dieci scuole italiane ad indirizzo

sportivo, gemellate con istituzioni scolastiche brasiliane, nell’ottica dell’internazionalizzazione

dei curricula.

L’utilizzo delle nuove tecnologie, dei social network, di piattaforme didattiche dedicate, il confronto con sistemi formativi diversi, attraverso il linguaggio universale dello sport, hanno consentito di sperimentare buone pratiche di cittadinanza.

Le delegazioni del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e delle scuole italiane in rete si incontrano quindi in terra di Calabria per condividere la prima esperienza sul territorio nazionale, facendo rivivere, tra riferimenti storici e moderni agonismi, lo spirito olimpico di un tempo.