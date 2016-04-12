Carducci – V. da Feltre: progetto ministeriale ‘Sport di Classe’

Gli alunni dell'infanzia e della primaria sviluppano attività in diverse discipline sportive e provano il tennis al Circolo Rocco Polimeni

“Lo Sport a scuola, soprattutto se vissuto attraverso un graduale approccio all’attività agonistica, contribuisce pienamente alla crescita educativa e motoria degli studenti. È questo l’obiettivo generale che ha guidato l’iniziativa”. Con queste parole la prof.ssa Rina Pasqualina Manganaro, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria, ha suggellato un patto importante con i suoi alunni ed in particolare con quelli della scuola d’Infanzia e della scuola Primaria, cioè offrire loro l’ennesima occasione per stare bene a scuola.

Il progetto ministeriale “Sport di Classe”

Aderendo al progetto ministeriale “Sport di Classe”, nato dall’impegno congiunto del MIUR, del CONI e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere l’educazione fisica fin dalla scuola Primaria e favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni, tutti gli alunni della scuola d’Infanzia e Primaria hanno sviluppato una serie di attività nell’ambito di diverse discipline sportive.

È stato il maestro Stefano Lo Schiavo ad organizzare presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria i “Giochi primaverili”, rivelatisi un’esperienza assolutamente positiva per tutti gli alunni che hanno partecipato con evidente entusiasmo. In una prima fase del progetto le lezioni si sono svolte presso i locali della scuola; poi, una volta appresi i movimenti base della disciplina sportiva, gli alunni hanno apprezzato il gioco del tennis nei campi del Circolo Polimeni.

Le insegnanti referenti del progetto

Le due insegnanti referenti, Mariangela Aricò per la scuola Primaria e Daniela Angela D’Andrea per la scuola d’Infanzia, con il tutoraggio dei professori assegnati dal CONI Alessio Tympani e Andrea Zolea, hanno affiancato il coach Luca Laganà della società partner Lumaka Basket per l’attività di pallacanestro e l’istruttore Cordova Vincenzo dell’Accademia della Scherma per l’omonima disciplina.

La prof.ssa Manganaro ha ricordato che “Pierre de Coubertin ha scritto che lo sport è per ogni individuo la possibilità di miglioramento interiore. Benvenuta dunque attività sportiva, presupposto autentico di un mondo fatto da cittadini migliori”.