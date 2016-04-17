Massimo Bagnato sul palco del Garden di Rende

Sarà lo spettacolo di Massimo Bagnato a chiudere “Comicita’ in teatro”, evento promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Rende. L’attore romano, lunedì 18 aprile, porterà sul palco del Garden la sua comicità nonsense. Massimo Bagnato, tra i protagonisti di Zelig e di altre fortunate trasmissioni televisive, si distingue dagli altri comici per la particolarità delle sue battute, mai volgari e mai imprevedibili.

“Sara’ un’altra serata – sottolinea l’assessore alla Cultura Vittorio Toscano – all’insegna del buonumore. Bagnato nei suoi spettacoli riesce a coinvolgere il pubblico che diventa così protagonista della serata”. L’assessore Toscano traccia poi un primo bilancio di “Comicità in teatro”. “Siamo contenti – sottolinea – per il grande successo delle prime tre serate, con grandi artisti nazionali che hanno fatto registrare il tutto esaurito. La città e l’intera area urbana hanno, dunque, risposto positivamente a questo evento che per noi rappresenta una scommessa vinta”.

“Siamo riusciti – continua l’assessore Toscano – ad organizzarlo in poco tempo, superando ostacoli burocratici e ristrettezze di budget. E questo grazie alla sinergia con i manager nazionali e gli imprenditori locali. Senza dimenticare il grande gioco di squadra e il coinvolgimento di professionisti che hanno lavorato senza sosta per la buona riuscita della manifestazione.

“Comicità in teatro” è quell’evento che non ti aspetti .Abbiamo scelto 4 spettacoli diversi tra loro, per contenuti e modo di intendere la comicità, che rispondono ai diversi gusti degli spettatori. Essere riusciti poi ad abbattere di oltre il 50% il prezzo dei biglietti, ci ha consentito di raggiungere l’obiettivo di dare a giovani, famiglie, persone in difficoltà economiche, la possibilità di assistere a spettacoli di qualità a prezzi contenuti. Perché la cultura, e di questo ne siamo fermamente convinti, deve essere a portata di tutti”. E non finisce qui. Per i prossimi tre anni- conclude l’assessore Toscano – abbiamo elaborato un articolato programma culturale che garantirà un forte rilancio del territorio e della sua immagine”