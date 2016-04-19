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L’Impronta Abbigliamento, il negozio per giovani appassionati di stile

Dopo il re-looking dei locali la boutique propone capi made in Italy per chi segue le tendenze: camicie, giubbotti e giacche colorate

19 Aprile 2016 - 17:34 | di Redazione

Boutique L'Impronta Abbigliamento in via Crisafi, Reggio Calabria

di Laura Maria Tavella – Dopo un re-looking dei locali, il negozio di abbigliamento “L’impronta” ha aperto i battenti, con l’intento di rivolgersi a tutti coloro che cercano nella moda un proprio stile: essenziale e chic per ogni situazione, la boutique propone capi made in Italy, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, in grado di soddisfare le esigenze di chi ama distinguersi.

A un passo da Piazza Orange,  “L’impronta” è,infatti, un vero punto di riferimento per i giovani che seguono i trend del momento.

Colori e fantasie sono gli ingredienti fondamentali per reinterpretare capi classici,  rendendoli attuali, grazie all’uso di nuance e stampe dai motivi ricamati o floreali: da “L’impronta” trovi le ultime tendenze uomo, come le camicie dalle fantasie ricercate o tartan o gli elementi essenziali per comporre uno stile biker, grazie ai giubbotti di pelle e le maglie con inserti.

Capi di abbigliamento del negozio L'Impronta in via Crisafi a Reggio Calabria

Camicia € 23.00

Abbigliamento uomo da L'Impronta, negozio in via Crisafi a Reggio Calabria

Pantaloni € 25.00

Giacche di tendenza, dai colori vivaci o fantasie originali, anche per la donna, completano poi la serie di proposte moda di “L’impronta”, il negozio giusto per fashion addicted.

Giacche e camicie alla moda da L'Impronta Abbigliamento a Reggio Calabria

Giacche Colorate € 49.99

Proposte moda del negozio L'Impronta vicino a Piazza Orange a Reggio Calabria

T-Shirt € 10.00

Visita la pagina Facebook “L’impronta Abbigliamento  e scopri le ultime tendenze.
L’impronta si trova a Reggio Calabria in via Crisafi, 30 (Piazza Orange).

Il negozio L'Impronta Abbigliamento a Reggio Calabria dopo il re-looking dei locali
Tendenze moda uomo e donna da L'Impronta Abbigliamento a Reggio Calabria

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Reggio Calabria Moda
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