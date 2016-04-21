La società Virtus conclude l’attività a carattere Regionale con le gare GPT

La società ginnastica Virtus Reggio ha concluso l’attività a carattere Regionale con le gare individuali GPT di Ginnastica Ritmica valevoli per la qualificazione alla finale Nazionale di Pesaro 2016.

La gara prevedeva l’esecuzione di esercizi individuali ai vari attrezzi della Ginnastica Ritmica e le ginnaste erano suddivise per fasce d’età e per livelli tecnici di difficoltà, con una classifica assoluta ottenuta dalla somma dei migliori due punteggi per il 1°livello e dei migliori quattro punteggi per il 3° livello.

La Virtus Reggio ha schierato le ginnaste Rita Brancati, Giulia D’onofrio e Nicole Schiavone nella terza fascia (anni 15-18) l 1° livello, Fabrizia Bordonaro e Claudia Mansueto nella terza Fascia 3° livello e Dorotea Aiello nella quarta Fascia 3° livello.

Le Ginnaste della Virtus Reggio hanno fornito delle ottime prestazioni che certamente non sono state ripagate dai risultati conseguiti;

Ciò nonostante è stata ottenuta una medaglia d’oro da Dorotea Aiello con gli esercizi alla fune, palla, cerchio e clavette dove ha totalizzato punti 39,900, una medaglia d’argento e una di bronzo rispettivamente da Bordonaro Fabrizia (tot. punti 36,500) e Claudia Mansueto (tot. punti 36,100) con gli esercizi fune, cerchio, palla e clavette e ancora una medaglia di bronzo da D’onofrio Giulia con gli esercizi corpo libero e fune dove ha totalizzato punti 17,400

Inoltre nella propria categoria Rita Brancati ha fatto registrare il 2° miglior punteggio al corpo libero ( punti 9,00) e Nicole Schiavone il miglior punteggio alla fune (punti 8.300).

Prossimo appuntamento , con le gare Federali a Pesaro dal 17 al 26 Giugno dove le ginnaste della direttrice tecnica Rina Albanese e Carmen Loprevite ancora una volta saranno chiamate a difendere i numerosi e prestigiosi titoli Nazionali conquistati nel corso degli anni e che hanno permesso alla Virtus Reggio di essere società leader in Italia nel campo della ginnastica Ritmica Generale. Intanto, fervono i preparativi per la imminente trasferta a Tortoreto Lido-Teramo (22_25 aprile) con un gruppo di 23 Ginnaste che parteciperanno alla competizione Nazionale di Ginnastica Ritmica e di Coreografia organizzata dal “Centro Nazionale Sportivo Libertas” dI Salerno.

Una nuova esperienza della società del Presidente Prof. Rocco Loprevite che vuole dare ( ancora di più) a tutte le allieve la possibilità di dimostrare le proprie capacità e il proprio valore.