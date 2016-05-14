Pedullà calzature presenta il nuovo spot con Battaglia e Miseferi

Il duo comico Battaglia e Miseferi ed Emilia Mallamaci protagonisti dello spot presentato da Pedullà Calzature con buffet e sconto del 30%

Il nuovo spot di Pedullà Calzature ha due ospiti davvero d’eccezione.

Dopo il comico e imitatore Pasquale Caprì, Pedullà Calzature sceglie di puntare sul duo comico Battaglia e Miseferi ed Emilia Mallamaci.

Lo spot, scritto e ideato da Francesca Grenci, diretto da Davide Geria e ripreso dalle telecamere di Citynow.it verrà presentato presso il negozio domani 15 maggio alle ore 18.00.

E le sorprese non finiscono qui: per tutti gli ospiti, un ricco buffet di dolci e prosecco e un buono acquisto con il 30% di sconto, valido per la giornata stessa.

Non perdete quindi l’evento, ripreso dalle telecamere di ReggioTv, con foto ricordo a cura di Citynow.it , per scoprire il nuovo spot.

Pedullà Calzature si trova a Reggio Calabria in Viale Calabria, 123.