Pedullà calzature presenta il nuovo spot con Battaglia e Miseferi
Il duo comico Battaglia e Miseferi ed Emilia Mallamaci protagonisti dello spot presentato da Pedullà Calzature con buffet e sconto del 30%
14 Maggio 2016 - 15:32 | di Redazione
Il nuovo spot di Pedullà Calzature ha due ospiti davvero d’eccezione.
Dopo il comico e imitatore Pasquale Caprì, Pedullà Calzature sceglie di puntare sul duo comico Battaglia e Miseferi ed Emilia Mallamaci.
Lo spot, scritto e ideato da Francesca Grenci, diretto da Davide Geria e ripreso dalle telecamere di Citynow.it verrà presentato presso il negozio domani 15 maggio alle ore 18.00.
E le sorprese non finiscono qui: per tutti gli ospiti, un ricco buffet di dolci e prosecco e un buono acquisto con il 30% di sconto, valido per la giornata stessa.
Non perdete quindi l’evento, ripreso dalle telecamere di ReggioTv, con foto ricordo a cura di Citynow.it , per scoprire il nuovo spot.
Pedullà Calzature si trova a Reggio Calabria in Viale Calabria, 123.
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